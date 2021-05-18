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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة أمم أوروبا

رويس يغيب عن منتخب ألمانيا في يورو 2020

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أعلن مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس عدم مشاركته ضمن صفوف منتخب ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الشهر المقبل.

AFP

وكشف رويس البالغ 31 عاماً أنه يحتاج إلى الراحة خلال الصيف بعد موسم طويل وشاق وبالتالي لن يشارك في البطولة القارية المقررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين.

ويأتي انسحاب رويس عقب إعلان الحارس الثاني في المانشافت وبرشلونة الإسباني، مارك أندري تير شتيغن انسحابه أيضاً بداعي الإصابة.

وقال رويس معللاً قراره في حسابه على انستاغرام "بعد موسم معقد، استنزف الكثير من الحيوية حتى نهايته التي كانت ناجحة (أحرز فريقه كأس ألمانيا وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا)، قررت بالاتفاق مع مدرب المنتخب الوطني يواكيم لوف عدم الذهاب إلى كأس أوروبا".

وتألق رويس مع دورتموند هذا الموسم لا سيما في الأشهر الأخيرة، حيث حقق الفوز في مبارياته الست الأخيرة ليضمن مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما تغلب على لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا.

وكانت الإصابة حالت دون مشاركة رويس في كأس العالم عام 2014 في البرازيل عندما توج منتخب بلاده باللقب العالمي. كما غاب أيضاً عن نهائيات كأس أوروبا 2016 بداعي الإصابة.

وخاض رويس 44 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفاً منذ باكورة مبارياته في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011.

وسيعلن لوف قائمته الرسمية المؤلفة من 26 لاعباً الأربعاء.

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