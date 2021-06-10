رونالدو لا يريد الدخول في بازار التوقعات

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في حديث لمجلة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لدى سؤاله عن توقعاته والوعود التي يمكن أن ينقلها: "لا داعٍ لذلك، لا ينفع في شيء الوعود بإحراز الألقاب أو القيام بتوقعات ما، ما أستطيع أن أعد به أننا سنخوض غمار جميع المباريات للفوز بها".

وأضاف: "اشعر بأني أملك حافزاً لا يقل عن مشاركتي القارية الأولى عام 2004 خسر فريقه النهائي على أرضه أمام اليونان (صفر- 1) نحن أبطال النسخة الأخيرة وسنكون جزءاً من المنتخبات المرشحة لإحراز الكأس".

وتابع في فيديو بثه الاتحاد المحلي: "يتعيّن علينا تحسين بعض الأمور الصغيرة لكن العمل (التحضيرات) أنجز".

وأوضح: "الآن يتعين أن تسير الكرة لكي يقدم المنتخب البرتغالي أفضل ما لديه وتحقيق أفضل بداية من خلال الفوز على المجر".

ولم ترحم القرعة المنتخب البرتغالي المتوج باللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في فرنسا عام 2016 بفوزه على الدولة المضيفة 1-صفر بعد التمديد، لأنها أوقعته في مجموعة الموت مع فرنسا بطلة العالم وألمانيا حيث ستلتقي مع الأخيرة في 19 الحالي ثم تنهي المشوار مع الديوك في 23 حزيران/يونيو.

وأجرى منتخب البرتغال بقيادة مدربه فرناندو سانتوس حصة تدريبية صباح الخميس في إحدى ضواحي لشبونة قبل أن يتوجهوا إلى بودابست في وقت لاحق حيث سيمكثون هناك طوال فترة البطولة.

