دي بور يعلن قائمة هولندا لـ"يورو 2020"



وسبق أن أعلن قائد الطواحين الأسبوع الفائت غيابه عن البطولة التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو المقبل من أجل التركيز على جهوزيته بدنيًا في الموسم المقبل وتعافيه بشكل تام من الجراحة التي أجراها جراء قطع في الرباط الصليبي.

وضمّ دي بور (112 مباراة دولية) دايلي بليند ظهير أيسر أياكس أمستردام الذي تعافي مؤخرًا من إصابة في الكاحل.

وانضم عشرة لاعبين من الدوري الهولندي إلى زملائهم أمثال المدافعَين ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) وستيفان دي فري (إنتر) من الدوري الإيطالي، ولاعبَي الوسط دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) وجورجينو فينالدوم (ليفربول) من الدوري الإنكليزي وفرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني.

ولم يستدعِ دي بور المدافع سفين بوتمان الذي ساهم في تتويج ليل بلقبه الأول في الدوري الفرنسي منذ 2011.

وينتقل المنتخب الهولندي بطل أوروبا عام 1988 إلى مدينة فارو جنوب البرتغال السبت من أجل الانخراط في معسكر تدريبي على أن يلتقي اسكتلندا وديًا في الثاني من حزيران/يونيو وجورجيا بعدها بأربعة أيام.

ويفتتح المنتخب البرتقالي العائد إلى الساحة الدولية بعد غيابه عن كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016، مشواره في البطولة القارية ضد أوكرانيا في 13 الشهر المقبل، ومن ثم النمسا (17 حزيران/يونيو) ومقدونيا الشمالية بعدها بأربعة أيام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب الهولندي جميع مبارياته على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام أمام زهاء 12 ألف و500 مشجع.

وفيما يلي التشكيلة المستدعاة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن (فالنسيا الإسباني)، تيم كرول (نوريتش سيتي الإنكليزي)، مارتن ستيكيلينبرغ (أياكس أمستردام).

خط الدفاع: دايلي بليند ويورين تيمبر (أياكس أمستردام)، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي)، جويل فيلتمان (برايتون الإنكليزي)، دنزيل دامفرايز (بي أس في أيندهوفن)، ستيفان دي فري (إنتر الإيطالي)، نايثن آكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، أوين فيندال (ألكمار)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنكليزي).

خط الوسط: دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، راين غرافينبرخ ودافي كلاسن (أياكس أمستردام)، فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، تون كوبماينرز (ألكمار)، جورجينو فينالدوم (ليفربول الإنكليزي).

خط الهجوم: ستيفن بيرخهايس (فينورد)، كودي غاكبو ودونيال مالين (بي أس في أيندهوفن)، لوك دي يونغ (إشبيلية الإسباني)، ممفيس ديباي (ليون الفرنسي)، فاوت فيخهورست (فولفسبورغ الألماني)، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو الروسي).