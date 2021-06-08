دي بور يرفض تعويض فان دي بيك بلاعب جديد

وأضاف في بيان نشره الاتحاد الهولندي للعبة بعدما عبرت وسائل إعلام عن دهشتها لهذا القرار "انضمام أي عنصر جديد إلى التشكيلة في هذه المرحلة من استعداداتنا لا يعتبر قراراً صائباً.

وتابع "الاستعدادات بدأت بالفعل قبل أسبوعين ولذا أعارض انضمام أي لاعب جديد. لدينا أيضاً ما يكفي من لاعبي خط الوسط في التشكيلة لتعويض هذه الضربة القوية. بالطبع قد أغير رأيي في بعض الأحيان لكني أفضل ترك التشكيلة كما هي في الوقت الراهن".

واستبعد فان دي بيك (24 عاما) في وقت سابق اليوم الثلاثاء بسبب إصابة لم يكشف عنها لتتقلص تشكيلة هولندا إلى 25 لاعبا رغم أن البطولة تسمح بوجود 26 لاعباً.

وأضاف دي بور "من المؤسف دائماً استبعاد أي لاعب بسبب الإصابة"

لكن مدرب هولندا حصل على بعض الأنباء الطيبة بعودة ماتيس دي ليخت إلى التدريبات اليوم.

واشتكى قلب الدفاع البالغ عمره 21 عاماً من مشكلة في أعلى الفخذ وغاب عن مباراة جورجيا الودية يوم الأحد وتدرب بمفرده يوم الاثنين.

والآن أمامه عدة أيام قليلة لاستعادة لياقته قبل أن تستهل هولندا مشوارها أمام أوكرانيا في بطولة أوروبا يوم الأحد المقبل في أمستردام.

