دي بروين "أيقونة" المنتخب البلجيكي



يُعدّ صانع ألعاب منتخب بلجيكا كيفن دي بروين أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي في صفوف منتخب بلاده إلى جانب الهداف التاريخي روميلو لوكاكو وإدين هازار والحارس العملاق تيبو كورتوا، الساعين بقوة لقيادة "الشياطين الحمر" إلى أوّل لقب كبير في تاريخهم في كأس أوروبا.

وبلغ المنتخب البلجيكي نهائي كأس أوروبا مرة واحدة عام 1980 وخسر أمام ألمانيا الغربية 1-2، في حين كانت أفضل نتيجة لبلجيكا في نهائيات كأس العالم حلولها ثالثة في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018.

لا يكتفي دي بروين بتسجيل الأهداف، حيث بلغ رصيده الدولي 21 هدفا في 80 مباراة، بل يبرع أيضا في التمريرات الحاسمة حيث ساهم بـ34 منها.

أما على صعيد الأندية، وبعد انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنكليزي في سن الحادية والعشرين، لم يحصل اللاعب على فرصته كاملة مع الفريق اللندني على مدى 6 أشهر، لتتم إعارته في موسم 2012-2013 إلى فيردر بريمن الألماني حيث قدّم أداء جيدا فعاد إلى البلوز في نهاية الموسم بعد وعد من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأنه سيكون جزءا من مستقبل النادي.

بيد أن مورينيو لم يف بوعده لدي بروين وجعله أسيرا لدكة البدلاء، فلم يخُض اللاعب تحت قيادة المدرب البرتغالي سوى 9 مباريات فقط، مشاركا في معظمها كبديل، ليقرر الرحيل في كانون الثاني/يناير 2014 إلى فولفسبورغ الألماني مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

اكتشف دي بروين نفسه في صفوف فولفسبورغ، وتألق بصورة لافتة للغاية، بفضل تمريراته الحاسمة، حيث قام بصناعة 37 هدفا وسجل 20 خلال 73 مباراة في مختلف المسابقات، وهو ما دفع كبار أندية أوروبا للتسابق على ضمه.

مانشستر سيتي الإنكليزي كان الأسرع في ضمه مقابل 55 مليون جنيه.

دوَّن دي بروين اسمه بأحرف ذهبية مع مانشستر سيتي منذ 2015 حتى الآن، حيث حقق معه 3 تتويجات على مستوى الدوري الإنكليزي الممتاز بالإضافة لعدّة القفاب أخرى ، فضلا عن أنه أكثر نجوم جيله صناعة للأهداف في النادي.

حلّ دي بروين (29 عاما) وصيفا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي السبت الماضي، لكنه تعرّض في النهائي لإصابة قوية في وجهه ستبعده على الأرجح عن أولى مباريات بلاده في الحدث القاري.

قال مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز الأربعاء "لن يكون دي بروين جاهزا على الأرجح للمباراة الأولى. اتخذنا قرارا حول (ارتدائه) القناع".

تابع "سننتظر الأسبوع المقبل لنعرف أين سنصل معه. الآن دعوه يرتاح. قد يكون متاحا في كأس أوروبا، لكن لا نعرف في أي لحظة. يجب أن نحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي".

وإذا قدّر له قيادة منتخب بلاده لإحراز اللقب القاري، سيكون من أبرز المرشحين لإحراز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.