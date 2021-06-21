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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

تشيلويل وماونت يخضعان للعزل الصحي

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لاعبا منتخب إنكلترا بين تشيلويل ومايسون ماونت يخضعان للعزل الصحي بعد اختلاطهما بلاعب اسكتلندا غليمور المصاب بكورونا.

Reuters

وكان الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أعلن الإثنين عن إصابة لاعب وسط المنتخب الإسكتلندي بيلي غيلمور بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة الثلاثاء في المباراة المصيرية لبلاده أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ليورو 2020.

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