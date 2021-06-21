تشيلويل وماونت يخضعان للعزل الصحي

وكان الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أعلن الإثنين عن إصابة لاعب وسط المنتخب الإسكتلندي بيلي غيلمور بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة الثلاثاء في المباراة المصيرية لبلاده أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ليورو 2020.