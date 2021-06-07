بيسينا بديلاً لسينسي المصاب في قائمة إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين غياب لاعب وسط إنتر ستيفانو سينسي عن صفوف المنتخب الوطني بسبب تعرضه لإصابة في العضلة المقربة وحلول لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا بدلاً منه في القائمة النهائية استعداداً لخوض نهائيات يورو 2020.

وأفاد الاتحاد الإيطالي "سيبقى ستيفانو سينسي مع المنتخب للخضوع للعناية الطبية، ومن ثم سيغادر التجمع".

وكان مدرب "سكوادرا أتسورا" روبرتو مانشيني استدعى سينسي ضمن قائمة نهائية من 26 لاعباً رغم الشكوك التي حامت حول جهوزيته بعد إصابته في مباراة فريقه إنتر في الاسبوع الأخير من الـ "سيري أ" في 23 أيار/مايو المنصرم.

ولاحقت لعنة الإصابات اللاعب البالغ 25 عاماً بعدما شعر بأوجاع عضلية خلال تمارين المنتخب الاسبوع الماضي، قبل أن يعلن الاتحاد المحلي للعبة انسحابه قبل أربعة أيام من المباراة الافتتاحية لإيطاليا أمام تركيا في روما الجمعة.

واستدعى مانشيني اللاعب الشاب بيسينا (24 عاما) للحلول بدلاً من سينسي، الذي أبقاه في التشكيلة الاحتياطية وأورد اسمه ضمن لائحة المباراة التحضيرية الاخيرة لإيطاليا أمام ضيفتها جمهورية تشيكيا التي انتهت بفوزها برباعية نظيفة في بولونيا الجمعة.



في ما يلي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما، أليكس ميريت (نابولي) وسالفاتوري سيريغو (تورينو).

- للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون بالمييري (تشيلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا برغامو).

- للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشيلسي)، ماتيو بيسينا (أتالانتا برغامو) وماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وجاكومو راسبادوري (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي).