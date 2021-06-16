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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

اليويفا يقرر إيقاف أرناوتوفيتش مباراة واحدة

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بالإيقاف لمباراة واحدة على خلفية احتفاله بطريقة مسيئة للاعبي مقدونيا الشمالية عقب إحرازه هدف في شباك الفريق ضمن المباراة التي أقيمت في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

وطالبت مقدونيا الشمالية بالتحقيق في احتفال المهاجم النمساوي بعد تسجيله لهدف جاء أواخر اللقاء.

وفتح اليويفا تحقيقاً بحق أرناوتوفيتش الذي احتفل بعصبية وبطريقة مثيرة للجدل أمام جماهير مقدونيا الشمالية فيما تدخّل زميله دافيد ألابا لتهدئته.              
 

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