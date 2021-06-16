اليويفا يقرر إيقاف أرناوتوفيتش مباراة واحدة

من قبل beIN SPORTS June 16, 2021 14:34 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بالإيقاف لمباراة واحدة على خلفية احتفاله بطريقة مسيئة للاعبي مقدونيا الشمالية عقب إحرازه هدف في شباك الفريق ضمن المباراة التي أقيمت في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.