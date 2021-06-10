الهولندي ماكيلي حكماً للمباراة الافتتاحية في اليورو

وستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكماً رابعاً في المباراة، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة احدى مباريات كأس أوروبا للذكور.
وسيعاون ماكيلي (38 عاماً) مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.
وستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكماً رابعاً في المباراة، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة احدى مباريات كأس أوروبا للذكور.
وسيعاون ماكيلي (38 عاماً) مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.
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