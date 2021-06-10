الهولندي ماكيلي حكماً للمباراة الافتتاحية في اليورو

من قبل AFP June 10, 2021 16:48 سيتولى الهولندي داني ماكيلي تحكيم المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا لكرة القدم الجمعة في روما بين إيطاليا وتركيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة الخميس.