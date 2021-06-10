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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

الهولندي ماكيلي حكماً للمباراة الافتتاحية في اليورو

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سيتولى الهولندي داني ماكيلي تحكيم المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا لكرة القدم الجمعة في روما بين إيطاليا وتركيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة الخميس.

REUTERS

وستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكماً رابعاً في المباراة، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة احدى مباريات كأس أوروبا للذكور.

وسيعاون ماكيلي (38 عاماً) مواطناه هيسل ستيغسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.

                  
                  
 

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