النجم الدانماركي إريكسن يؤكد من المستشفى أنه بخير

وكتب إريكسن تحت صورة له وهو يبتسم على سريره في المستشفى "لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا والذي شكر جماهيره على كل رسائلهم "الآن سأدعم لاعبي المنتخب الدانماركي في المباريات القادمة. العبوا من أجل الدنمارك بأسرها".

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بويزين الأحد إنه "ليس لديه تفسير" لما حصل"، موضحا "لقد توقف قلبه وقمنا بتدليكه لإنعاشه. لقد كانت سكتة قلبية".