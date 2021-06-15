English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

النجم الدانماركي إريكسن يؤكد من المستشفى أنه بخير

من قبل

قال لاعب الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن، ضحية نوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا السبت في الجولة الأولى من نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، إنه "بخير رغم الظروف" في رسالة نُشرت على حسابه على إنستغرام الثلاثاء.

AFP

وكتب إريكسن تحت صورة له وهو يبتسم على سريره في المستشفى "لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا والذي شكر جماهيره على كل رسائلهم "الآن سأدعم لاعبي المنتخب الدانماركي في المباريات القادمة. العبوا من أجل الدنمارك بأسرها".

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بويزين الأحد إنه "ليس لديه تفسير" لما حصل"، موضحا "لقد توقف قلبه وقمنا بتدليكه لإنعاشه. لقد كانت سكتة قلبية".

يورو 2020 كريستيان إريكسن المنتخب الدانماركي
السابق بيدري: "لم يحالفنا الحظ"
اقرأ
بيدري: "لم يحالفنا الحظ"
التالي يورو 2020: لندن ترفع سعة الجما
اقرأ
يورو 2020: لندن ترفع سعة الجماهير إلى 40 ألف متفرج

آخر الأحداث

>