المواجهة الأولى بين إيطاليا وسويسرا في اليورو

● ستكون هذه هي المواجهة الأولى بين منتخبي إيطاليا وسويسرا في بطولة أمم أوروبا. المنتخبان التقيا من قبل في البطولات الكبرى (كأس العالم 1954 وفازت سويسرا المستضيفة مرتين في دور المجموعات واللقاء الفاصل)، و (كأس العالم 1962 وفازت إيطاليا 3-0 في تشيلي في دور المجموعات).

● لم تفز سويسرا في آخر 8 مباريات ضد ايطاليا تعادلت في 4 وخسرت4. وآخر فوز يعود كان قبل 28 عاماً 1-0 في بيرن ضمن تصفيات كأس العالم. ومدرب إيطاليا الحالي روبيرتو مانشيني كان لاعباً في تلك المباراة.

● خسرت إيطاليا مرةً واحدة فقط في 24 مواجهة ضد سويسرا في ايطاليا فاز الأزوري في 18 مباراة وتعادل في خمس.

● تعادلت سويسرا في آخر 4 مباريات خاضتها في بطولة أوروبا – لم يتعادل أي منتخب في 5 مباريات متتالية بالبطولة.

● حافظت ايطاليا على نظافة شباكها في آخر 9 مباريات بكافة البطولات (875 دقيقة)، منذ أن سجل دوني فان دي بيك في أكتوبر الماضي. لم تحافظ ايطاليا على نظافة شباكها في 10 مباريات متتالية منذ أن حققت ذلك بين تشرين الثاني / نوفمبر 1989 وحزيران / يونيو 1990.

● إن حققت الفوز، فستصبح ايطاليا أول منتخب يتأهل للأدوار الإقصائية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". عموماً فازت ايطاليا في أول مباراتين بالبطولة مرتين من قبل خلال 9 مشاركات، في 2000 و2016.

● يطمح حارس ايطاليا جيانوليجي دوناروما أن يصبح ثاني أصغر حارس في تاريخ بطولة أوروبا يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين (22 عاماً و111 يوماً في يوم المباراة) بعد الروسي إيغور اكينفييف في يونيو 2008 بعمر 22 عاماً و71 يوماً.



