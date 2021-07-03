الفوز الكاسح يبرز أرقاماً هامة لمنتخب الأسود الثلاثة

● ستخوض إنكلترا ثالث نصف نهائي لها في بطولة أوروبا بعد 1968 و1990.

● سيصبح غاريث ساوثغيت ثاني مدرب لإنكلترا يخوض نصف كأس العالم وبطولة أوروبا بعد ألف رامسي في 1966-1968.

● هذه أكبر نتيجة لإنكلترا في بطولة أوروبا، وأكبر فوز لها في الأدوار الإقصائية في بطولة كبرى. سجلت إنكلترا اليوم بمقدار ما سجلت في جميع مبارياتها الـ4 في بطولة أوروبا 2020 قبل هذه المباراة.

● حافظت إنكلترا على نظافة شباكها في 7 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخها، بعدد دقائق وصل لـ662 دقيقة.

● هذه أكبر خسارة لأوكرانيا في بطولة كبرى، معادلةً أكبر خسارة لها 0-4 ضد إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2006.

● ساهم رحيم ستيرلينغ في إحراز 22 هدفاً في آخر 21 مباراة لإنكلترا (سجل 15 صنع 7)، فيما ساهم هاري كاين في 27 هدفاً في آخر 26 مباراة (سجل 18 صنع 9).

● صنع رحيم ستيرلينغ 6 أهداف لهاري كاين مع المنتخب الإنكليزي، أكثر من أي لاعب آخر صنع لزميله في القرن الـ21.

● صنع لوك شو هدفاً لهاري ماغواير، وهي المرة الأولى التي يصنع فيها لاعب هدفاً لزميل له في مانشستر يونايتد في بطولة كبرى للمنتخب الإنكليزي منذ تمريرة دافيد بيكهام لبول سكولز ضد البرتغال في يورو 2000.

● حافظ جوردان بيكفورد على نظافة شباكه في 5 مباريات في بطولة أوروبا 2020 حتى الآن – لم يسبق لأي حارس أن حافظ أكثر على نظافة شباكه في نسخة واحدة من البطولة.

● أصبح لوك شو أول لاعب إنكليزي يصنع هدفين في مباراة واحدة في بطولة كبرى منذ دافيد بيكهام ضد ترينيداد وتوباغو في كأس العالم 2006.

● سجل جوردان هندرسون أول أهدافه الدولية مع المنتخب في مباراته الـ62، بين كافة اللاعبين الذي سجلوا هدفاً واحداً على الأقل للمنتخب، هندرسون احتاج لأكبر عدد من المباريات للتسجيل وقبله كان سول كامبل الذي احتاج لـ47 مباراة.

