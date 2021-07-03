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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

الدنمارك تسطر تاريخاً وأرقاماً هامة أمام التشيك

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صعد المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" محققاً عدداً من الأرقام الهامة في تاريخ مشاركته في البطولات الكبرى نبرزها فيما يلي.

Reuters

●    وصلت الدنمارك للدور نصف النهائي في بطولة كبرى للمرة الرابعة في تاريخها، وجميعها كانت في بطولات أوروبا (1964-1984-1992-2021)، وهو أكبر فارق من المشاركة في هذا الدور بين 1992-2021 في تاريخ المنتخبات محطماً رقم إنكلترا الذي كان 28 عاماً بين 1968-1996.

●    فازت الدنمارك في 3 مباريات متتالية في بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، وللمرة الثانية فقط في البطولات الكبرى بعد أن حققت ذلك في كأس العالم 1986.

●    سجلت الدنمارك 11 هدفاً في بطولة أوروبا 2020 وهي أكبر محصلة تهديفية لها في نسخة واحدة من البطولات الكبرى.

●    هدف الدنمارك الافتتاحي ( 4:52 ) يعتبر الهدف الـ40 للدنمارك في بطولة أوروبا، وثاني أسرع هدف بعد هدف يوسف بولسن ضد بلجيكا في دور المجموعات 1:39. وفي نفس الوقت يعتبر ثاني أسرع هدف يهز شباك التشيك في بطولة أوروبا بعد هدف ويلفريد بوما الهولندي في يورو 2004 (3:05).

●    سجل الدنمارك هدفه الافتتاحي بواسطة توماس ديلاني وهو الهدف الـ24 الرأسي في يورو 2020، وهي أكثر نسخة تشهد أهدافاً رأسية متفوقةً على نسخة 2016 التي شهدت 23 هدفاً رأسياً.

●    توماس ديلاني اللاعب السابع الذي يسجل للدنمارك في يورو 2020، باستثناء الأهداف الذاتية/ فقط ألمانيا في 2012 سجل لها لاعبون مختلفون أكثر في نسخة واحدة (8).

●    أصبح كاسبر دولبيرغ أول لاعب دنماركي يسجل 3+ أهداف في نسخة واحدة من البطولات الكبرى منذ جون دال توماسون الذي سجل 3 أهداف في يورو 2004. سجل دولبيرغ في مباراتين متتاليتين مع المنتخب للمرة الأولى بعد 29 مباراة.

●    أصبح باتريك تشيك رابع لاعب تشيكي يسجل 5 أهداف في البطولات الكبرى بعد ميلان باروش 2004، توماس سكوهرافي 1990 وأولدريش نيجيدي 1934.

●    بما في ذلك تحت مسمى تشيكوسلوفاكيا، هذه الخسارة الـ15 للتشيك في بطولة أوروبا (باستثناء ركلات الترجيح)، فقط الدنمارك وروسيا (مع الاتحاد السوفيتي) خسرا أكثر (16).

 

●   يورو 2020 تصبح الدورة التي شهدت أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 37 فوزا بالتساوي مع نسخة 2016.

●   يورو 2020 تصبح الدورة التي شهدت أكبر عدد من المسجلين في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 76 مسجلا بالتساوي مع نسخة 2016.

●   يورو 2020 تصبح الدورة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف الرأسية في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 24 هدفا بالرأس.

●   الدنمارك تبلغ الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها.

●   الدنمارك تصبح المنتخب الذي انتظر أطول فترة قبل بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا من جديد (29 عاما منذ 1992).

●   الدنمارك تصبح أول منتخب يبلغ الدور نصف النهائي لإحدى دورات بطولة أوروبا بالرغم من تعرضه للخسارة في أول مباراتين.

●   الدنمارك تعادل أطول سلسلة من الانتصارات لها في البطولات الكبرى المسجلة في كأس العالم 1986 برصيد 3 انتصارات متتالية.

●   الدنمارك تحقق 3 انتصارات متتالية في بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخها.

●   أكبر عدد من الأهداف للدنمارك في دورة واحدة من البطولات الكبرى برصيد 11 هدفا.

●   باتريك شيك يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب تشيكي في دورة واحدة من البطولات الكبرى برصيد 5 أهداف.

●   باتريك شيك يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب تشيكي في دورة واحدة من بطولة أوروبا المسجل بإسم ميلان باروش عام 2004 برصيد 5 أهداف.

●   كاسبر دولبيرغ يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب دنماركي في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 3 أهداف.

●   كاسبر دولبيرغ يصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف للدنمارك في دورة واحدة من البطولات الكبرى منذ يون دال توماسون في بطولة أوروبا 2004.

●   ميكيل دامسغارد يصبح أصغر لاعب يخوض مباراة ضمن بطولة أوروبا في يوم عيد ميلاده (21 عاما).
 

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