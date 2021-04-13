الحكومة الإيطالية توافق على حضور 25 بالمئة من الجماهير في روما خلال بطولة أوروبا

و جاءت الموافقة من خلال كتاب تسلمه رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلى غرافينا.

وأبدت الحكومة الايطالية في وقت سابق موافقتها على حضور الجمهور في الملاعب خلال مباريات بطولة أوروبا التي ستقام في العاصمة الايطالية روما الصيف المقبل، لكنها لم تحدد النسبة قبل أن تتخذ قرارها الحاسم اليوم الثلاثاء.

وسبق وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن 8 من 12 مدينة مضيفة لكأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، تعهّدت باستقبال الجماهير بانتظار قرار ميونيخ، روما، بلباو ودبلن.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 نيسان/أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.

وفي سياق متصل كانت الهيئات الرياضية الكبرى في بريطانيا قد ساندت خطة فتح المدرجات أمام الجماهير بالكامل، باستخدام ما بات يعرف بجواز اللقاح.

وباتت العديد من الدول تبحث عن حلول جدية لإعادة الجماهير إلى الملاعب عقب التأثيرات الكبيرة التي فرضها فيروس كورنا على جميع نواحي الحياة.

ضغط من الـ"يويفا"

وتقام مباريات الدوري والكأس الإيطاليين ومسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من دون جمهور هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن إيطاليا وجدت نفسها تحت ضغط كبير من الاتحاد الأوروبي (يويفا) من أجل السماح بحضور الجمهور لو بعدد محدود خلال المباريات المقررة الصيف المقبل على أرضها في كأس أوروبا التي أرجئت من 2020 بسبب "كوفيد-19".

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا "إيطاليا وروما حاضرتان! الحصول على موافقة الحكومة لحضور الجمهور في مباريات كأس أوروبا 2020 في روما أخبار رائعة سننقلها فوراً الى يويفا".

وفي بيانه، كشف غرافينا أنه تلقى رسالة من وكيلة وزارة الرياضة الجديدة نجمة المبارزة السابقة فالنتينا فيتسالي، تقول فيها إنه سيسمح بحضور "25 بالمئة على الأقل" من القدرة الاستيعابية للملعب الأولمبي في روما، وهو ما أكده متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي في 12 مدينة من 12 دولة لكن فيروس كورونا تسبب بإرجائها لعام لتقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.

وتستضيف روما مباريات إيطاليا في دور المجموعات حيث تلتقي تركيا وسويسرا وويلز، إضافة الى إحدى مباريات الدور ربع النهائي.

وكان رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين واضحاً الشهر الماضي حين قال بأنه لا يريد أن يرى أي مباراة في كأس أوروبا 2020 تقام "أمام مدرجات خالية".