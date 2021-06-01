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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

الحارس سيليسن خارج تشكيلة هولندا لإصابته بكورونا

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سيغيب الحارس الأساسي ياسبر سيليسن عن تشكيلة المنتخب الهولندي في نهائيات بطولة أمم أوروبا التي تنطلق في 11 الشهر الحالي، وذلك لإصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم الثلاثاء.

AFP

وبات سيليسن أول لاعب يغيب عن النهائيات القارية التي كانت مقررة أصلاً الصيف الماضي قبل أن ترجئ بسبب تداعيات فيروس كورونا، بسبب "كوفيد-19".

ونقل الاتحاد الهولندي عن مدرب المنتخب فرانك دي بور قوله في بيان "لقد أعلمت ياسبر بقراري هذا الصباح. أنه أمر مؤسف جداً بالنسبة له، لكني مضطر لاتخاذ قرار"، مشيراً الى أن ليس باستطاعته القيام بـ"أي مخاطرة".

ودخل ابن الـ32 عاماً الذي يدافع عن مرمى فالنسيا الإسباني، في حجر صحي الأسبوع الماضي بعدما جاءت نتيجته إيجابية بفيروس "كوفيد-19"، و"فوت عليه جزءاً هاماً من التحضيرات" بحسب دي بور.

وتابع "لا نعرف كم يحتاج من الوقت لكي يستعيد عافيته 100 بالمئة. لا أريد القيام بأي مخاطرة في ما يخص هذه المسألة...".

وبغياب سيليسن، سيحصل حارس ألكمار ماركو بيزوت على فرصته ليكون الحارس الثالث في تشكيلة منتخب "الطواحين" الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيلة اللاعبين الـ26 الذين سيخوضون النهائيات القارية.

وسيكون قلب دفاع ليفربول الإنكليزي القائد فيرجل فان دايك أبرز الغائبين بسبب الاصابة.

وانضم عشرة لاعبين من الدوري الهولندي الى زملائهم أمثال المدافعَين ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) وستيفان دي فري (إنتر) من "سيري أ"، ولاعبَي الوسط دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) وجورجينو فينالدوم (ليفربول) من الدوري الانكليزي وفرنكي دي يونغ من برشلونة الاسباني.

ووصل المنتخب الهولندي بطل اوروبا عام 1988 الى مدينة فارو جنوب البرتغال السبت من أجل الانخراط في معسكر تدريبي على أن يلتقي اسكتلندا وديًا الأربعاء وجورجيا بعدها بأربعة أيام.                  

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