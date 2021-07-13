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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

التشكيلة المثالية في يورو 2020 تشهد غيابات لافتة

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن التشكيلة المثالية في يورو 2020 الذي انتهى الأحد بتتويج إيطاليا باللقب.

AFP

وانتصرت إيطاليا بفضل ركلات الترجيح على إنكلترا (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وضمت التشكيلة خمسة لاعبين من إيطاليا بعد الأداء المميز الذي قدمه الأتزوري في كافة مراحلها.

وجاءت إنكلترا في المركز الثاني من حيث عدد اللاعبين بثلاثة فيما ضمت القائمة لاعباً من بلجيكا وآخر من الدنمارك مع الإسباني بيدري.

وكان من اللافت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة بالتساوي مع التشيكي باتريك تشيك، وكيليني العنصر المهم في تتويج إيطاليا.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: سبينازولا، ماغواير، بونوتشي، وولكر.

خط الوسط: بيدري، جورجينيو، هويبيرغ.

خط الهجوم: ستيرلينغ، لوكاكو، كييزا.

 

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