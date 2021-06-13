English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

البلجيكي كاستاني خارج "يورو 2020" بعد كسرين في وجهه

من قبل

سيغيب مدافع المنتخب البلجيكي تيموتي كاستاني عما تبقّى من منافسات بطولة أمم أوروبا، بعد تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على روسيا 3-صفر السبت، وفق ما أفاد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.

AFP

واصطدم ظهير ليستر سيتي الإنكليزي مع دالر كوزاييف الروسي في الدقيقة 26 ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وكشف مارتينيز أن كاستاني الذي كان يخوض غمار أول بطولة كبرى في مسيرته أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه "لكسرين في محجر العين". 

من ناحية أخرى، طمأن مارتينيز عن إصابة المدافع يان فيرتونغن في كاحله التي أجبرته على الخروج قبل حوالي ربع ساعة من النهاية مؤكدًا انها "اقل خطورة".

وقال مدافع بنفيكا البرتغالي "لديّ تاريخ مع الإصابات في الكاحل، ولهذا السبب أقوم دائمًا بربط كاحلي جيدًا. سيكون على ما يرام".
                  
                  


 

يورو 2020 بطولة أمم أوروبا تيموتي كاستاني
السابق طبيب منتخب الدنمارك يتحدث عن ت
اقرأ
طبيب منتخب الدنمارك يتحدث عن تفاصيل حالة إريكسن
التالي هل تعرف من المثل الأعلى لكريم
اقرأ
هل تعرف من المثل الأعلى لكريم بنزيمة؟

آخر الأحداث

>