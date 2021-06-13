البلجيكي كاستاني خارج "يورو 2020" بعد كسرين في وجهه

واصطدم ظهير ليستر سيتي الإنكليزي مع دالر كوزاييف الروسي في الدقيقة 26 ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وكشف مارتينيز أن كاستاني الذي كان يخوض غمار أول بطولة كبرى في مسيرته أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه "لكسرين في محجر العين".

من ناحية أخرى، طمأن مارتينيز عن إصابة المدافع يان فيرتونغن في كاحله التي أجبرته على الخروج قبل حوالي ربع ساعة من النهاية مؤكدًا انها "اقل خطورة".

وقال مدافع بنفيكا البرتغالي "لديّ تاريخ مع الإصابات في الكاحل، ولهذا السبب أقوم دائمًا بربط كاحلي جيدًا. سيكون على ما يرام".







