الاتحاد الفرنسي يدعم قرار يويفا بتأجيل اليورو

وجاء في بيان نشره الاتحاد على موقعه الالكتروني "يدعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعماً تاماً قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020 إلى عام 2021 وتكييف المسابقات الأوروبية وفقاً لذلك".

وأكد الاتحاد أن المباراتان الوديتان المقررتان هذا الشهر لمنتخب الديوك ضد أوكرانيا وفنلندا تأجلتا منطقياً.

ووصف البيان قرار اليويفا بالحكيم والواقعي "لأنه يسمح بدعم العمل الجماعي لمكافحة فيروس كورونا، كما أنه يتيح الفرصة لإنهاء البطولات المحلية للهواة والمحترفين التي من الممكن أن تطول حتى حزيران/ يونيو".

وختم الاتحاد الفرنسي بيانه بما يلي: "تتم دراسة جميع الخيارات لتكون تفاعلية عندما يكون استئناف الأنشطة ممكناً. الشاغل الوحيد للاتحاد هو اتخاذ أفضل القرارات، من أجل احترام العدالة الرياضية على أفضل وجه والحد من تأثير هذه الأزمة. يجب أن يكون عالم كرة القدم متحداً ومسؤولاً ومثالياً".

