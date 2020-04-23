الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبقي على تسمية يورو 2020

وقال الاتحاد القاري عقب اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، أن الحفاظ على نفس الاسم سيكون وسيلة لتذكر جائحة فيروس كورونا المستجد والأوقات الصعبة التي تواجهها القارة الأوروبية هذا العام نتيجة ذلك.

والأهم من تذكر ما تسبب به فيروس "كوفيد-19"، فإن الاتحاد القاري قد أنتج كميات هائلة من السلع التي تحمل العلامة التجارية لنهائيات "يورو 2020" قبل أن يتخذ القرار بإرجائها.

🏟️ Following the postponement of @EURO2020 to the summer of 2021, the #UEFAExCo has decided that the tournament will still be known as UEFA EURO 2020.



Full story: 👇 — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

وقد تطرق الى هذه المسألة في بيانه، قائلا "هذا الاختيار (بالإبقاء على الاسم) يتماشى مع التزام يويفا بجعل يورو 2020 مستدامة وعدم توليد كميات إضافية من النفايات"، مضيفا "تغيير اسم الحدث كان يعني تدمير واعادة انتاج مثل هذه السلع".

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن تأجيل "يورو 2020" بعد أن توقفت كرة القدم في جميع أنحاء القارة مع انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 110 آلاف شخص في أوروبا.

وستقام النهائيات المؤجلة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو من العام المقبل في 12 مدينة مختلفة في جميع أنحاء القارة، على أن تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في لندن.





