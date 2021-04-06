الاتحاد الألماني يحثّ ميونيخ على السماح بحضور المشجعين

حثّ الاتحاد الألماني لكرة القدم السلطات الصحية في ميونيخ على السماح بحضور المشجعين في ملعب "أليانز أرينا" لمباريات كأس أوروبا 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، قبل الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي (يويفا) للمدن المستضيفة المحدّد يوم الاربعاء.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني راينر كوخ لوكالة سيد التابعة لفرانس برس "أدعو مدينة ميونيخ وحكومة بافاريا الإقليمية إلى بذل كل جهد لتقدم سيناريو صلب يسمح، على الأقل، بحضور جزئي للمباريات في ميونيخ".

ومن المقرر أن تستضيف ميونيخ مباريات في دور المجموعات لمواجهات ألمانيا ضد فرنسا (15 حزيران/يونيو)، البرتغال (19 حزيران/يونيو) والمجر (23 حزيران/يونيو) بالإضافة الى ربع النهائي في 2 تموز/يوليو.

وفي آذار/مارس الماضي، أوضح رئيس يويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات "داخل أبواب موصدة" في كأس أوروبا.

لكن الجماهير لا تزال ممنوعة من حضور المباريات في ملعب "أليانز ارينا" التابع لنادي بايرن ميونيخ، منذ آذار/مارس 2020 بسبب البروتوكول الصحي في بافاريا.

ومنح الاتحاد الأوروبي المدن الـ12 المضيفة حتى الأربعاء لتقديم مقترحاتها الصحية، للسماح على الاقل لأعداد قليلة من الجماهير بدخول الملاعب.

وتواجه المدن التي تفشل في ضمان حضور المشجعين خطر نقل المباريات الى مدن أخرى.

وعلى غرار المدن الـ11 الأخرى، أكد مسؤولو ميونيخ لوكالة سيد أن بافاريا أزالت العقبة الرسمية الأولى وتقدّمت بأفكار حول قبول جزئي للجماهير قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المدينة في بيان الثلاثاء "أي سيناريو يمكن تنفيذه في نهاية المطاف سيعتمد على الجائحة الراهنة في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو تواليا".