استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا

من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 12:25 أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن استبعاد لورينسو بيلغريني من قائمة المنتخب بسبب الإصابة وتعويضه بغايتانو كاستروفيلي قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2020.