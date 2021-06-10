استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 12:25 أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن استبعاد لورينسو بيلغريني من قائمة المنتخب بسبب الإصابة وتعويضه بغايتانو كاستروفيلي قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2020. AFP منتخب إيطاليا إيطاليا بطولة أمم أوروبا السابق اليويفا يطلب من أوكرانيا تغيير اقرأ التالي إنريكي: "بوسكيتس بحالة جيدة وس اقرأ آخر الأحداث June 10, 2021 13:06 إنريكي: "بوسكيتس سيكون حاضراً في اليورو" June 10, 2021 12:25 استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا June 10, 2021 12:06 اليويفا يطلب من أوكرانيا تغيير قميصها June 10, 2021 11:55 بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة June 10, 2021 11:46 غريليش يشيد بكاين وهندرسون June 10, 2021 11:35 بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات June 10, 2021 11:33 المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو June 10, 2021 11:29 منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو June 9, 2021 22:17 مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 June 9, 2021 21:32 آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020"