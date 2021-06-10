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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن استبعاد لورينسو بيلغريني من قائمة المنتخب بسبب الإصابة وتعويضه بغايتانو كاستروفيلي قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2020.

AFP

 


 

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