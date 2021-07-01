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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

إلغاء تذاكر المقيمين في إنكلترا

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الغاء التذاكر التي تم بيعها للمقيمين في إنكلترا، وذلك للحؤول دون سفرهم إلى روما من أجل حضور مباراة منتخب "الأسود الثلاثة" ونظيره الأوكراني السبت في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الإيطالية الخميس.

reuters

ويتوجب على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة أو الذين مروا فيها خلال الأيام الـ14 الأخيرة الدخول في عزل لمدة خمسة أيام لدى وصولهم إلى إيطاليا في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ومن أجل تفادي أي خرق لهذا الإجراء "تم وضع سياسة خاصة للتذاكر" المخصصة لمباراة ربع النهائي بين إنكلترا وأوكرانيا بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبناءً على طلب السلطات الإيطالية "منع بيع التذاكر وإمكانية نقلها" اعتباراً من مساء الخميس، مع "إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين في المملكة المتحدة منذ منتصف ليل 28 حزيران/يونيو"، أي منذ الاثنين.

ولم يتم تحديد عدد التذاكر المتأثرة بهذه الإجراءات.

وأشار وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا الخميس في حديث لمحطة "راديو كابيتال" إلى أن أي شخص يصل من المملكة المتحدة يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وهذا الأمر "لن يسمح للمشجعين الذين غادروا في الأيام الأخيرة بمشاهدة المباراة. سنكون يقظين بخصوص الحجر الصحي. نحن لا نتحدث عن عدد كبير وبالتالي عملية المراقبة لن تكون صعبة".

وأصدرت السفارة الإيطالية في لندن بياناً أكدت فيها أن المشجعين الذين يصلون إلى روما من المملكة المتحدة لن يتمكنوا من دخول الملعب حتى لو كانت التذاكر في حوزتهم، وذلك إذا لم يتمكنوا من إثبات وصولهم إلى إيطاليا قبل ستة أيام على الأقل من موعد المباراة وخضوعهم للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية الأربعاء عن تشديد الرقابة في المطارات التي تصلها رحلات مباشرة من المملكة المتحدة، ومحطات القطارات والطرق السريعة.
                  

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