إعلان قائمة المنتخب التشيكي المشاركة في يورو 2020

وقرر المدرب أن يستدعي 25 لاعباً عوضاً عن 26 بانتظار أن يبت الاتحاد الأوروبي "ويفا" الأربعاء بالاستئناف المقدم من أجل رفع عقوبة الإيقاف التي فرضت على كوديلا في نيسان/أبريل لعشر مباريات في جميع المسابقات الدولية، وذلك على خلفية اتهام مدافع سلافيا براغ بتوجيه اهانات عنصرية للمدافع الفنلندي في صفوف رينجرز الإسكتلندي غلين كامارا خلال مباراة في "يوروبا ليغ".

وقرر كوديلا استئناف هذه العقوبة على أن يبت "ويفا" بذلك الأربعاء.

وقال شيلهافي الثلاثاء في مؤتمر صحافي إن "الأمل لا يموت أبداً. في قضية أندري، علينا استكشاف كافة الاحتمالات".

وفي حال قرر الاتحاد القاري الإبقاء على عقوبة كوديلا، سيحرمه ذلك من المشاركة مع بلاده في نهائيات كأس أوروبا الى جانب المنتخب الذي يقوده لاعب وسط هرتا برلين الألماني فلاديمير داريدا بوجود نجمي وست هام الإنكليزي توماس سوتشيك وفلاديمير كوفال.

وتلتقي تشيكيا في مشاركتها القارية السابعة توالياً منتخبات إسكتلندا وكرواتيا في غلاسكو وإنكلترا في ملعب "ويمبلي"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويجتمع المنتخب في 30 الحالي قبل الانتقال في اليوم التالي الى إيطاليا لخوض معسكر تدريبي يتضمن لقاء إيطاليا ودياً في 4 حزيران/يونيو في بولونيا، قبل العودة الى براغ للقاء استعدادي آخر ضد ألبانيا في الثامن منه.

وتوج المنتخب باللقب مرة واحدة تحت علم تشيكوسلوفاكيا عام 1976، فيما وصل الى النهائي مرة واحدة بعد الانفصال عن سلوفاكيا عام 1993، وذلك في نهائيات 1996.



التشكيلة المختارة

لحراسة المرمى: أليس ماندوس (سيغما أولوموتس)، ييري بافلينكا (فيردر بريمن الألماني)، توماس فاسليك (إشبيلية الإسباني)

للدفاع: يان بوريل (سلافيا براغ)، ياكوب برابيتس (فيكتوريا بيلزن)، أندري سيلوستكا (سبارتا براغ)، فلاديمير كوفال (وست هام الإنكليزي)، بافل كاديرابيك (هوفنهايم الألماني)، توماس كالاس (بريستول الإنكليزي)، أليس ماتييو (بريشيا الإيطالي)، دافيد زيما (سلافيا براغ).

للوسط: أنتونين باراك (فيرونا الإيطالي)، فلاديمير داريدا (هرتا برلين الألماني)، آدم هلوزيك (سبارتا براغ)، توماس هوليس (سلافيا براغ)، ياكوب يانكتو (سمبدوريا الإيطالي)، أليكس كرال (سبارتاك موسكو الروسي)، لوكاس ماسوبوست (سلافيا براغ)، ياكوب بيتشيك (سلوفان ليبيريتش)، توماس سوتشيك (وست هام الإنكليزي)، بتر سيفتشيك (سلافيا براغ)

للهجوم: ميكايل كرمينتشيك (باوك اليوناني)، توماس بيكهارت (ليجيا وارسو البولندي)، باتريك شيك (باير ليفركوزن الألماني)، ماتيي فيدرا (بيرنلي الإنكليزي).

