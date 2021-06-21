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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

إصابة الفرنسي ديمبيلي تبعده حتى نهاية يورو 2020

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سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عن باقي مباريات يورو 2020، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الاثنين.

AFP


كان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا والذي يعاني دوما مرّ الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا.

وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد "تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة" بحسب اتحاد بلاده.

كتب الاتحاد "بعد الاجتماع باللاعب والطبيب فرانك لو غال:، أحيط المدرب ديدييه ديشان علماً باستبعاد اللاعب".

وسجل "دمبوز" هدفاً في مواجهة ويلز (3-صفر) الودية مطلع حزيران/يونيو ودخل كبديل في مواجهتي ألمانيا (1-صفر) والمجر (1-1) في النهائيات القارية.

ولن يكون بمقدور ديشان استبدال ديمبيلي (27 مباراة دولية) في النهائيات الحالية بحسب النظام.

يورو 2020 منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي
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