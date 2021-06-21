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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

إصابة الاسكتلندي غيلمور بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم الإثنين عن إصابة لاعب وسط المنتخب الوطني بيلي غيلمور بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة الثلاثاء في المباراة المصيرية لبلاده في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ليورو 2020.

AFP


وكانت اسكتلندا تعوّل كثيراً على لاعب تشيلسي الإنكليزي البالغ 20 عاماً لمباراة الثلاثاء ضد كرواتيا وصيفة بطلة العالم في غلاسكو، لاسيما بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة الماضية ضد إنكلترا (صفر-صفر)، ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب.

وتحتاج اسكتلندا إلى الفوز الثلاثاء لكي تدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان "بإمكاننا التأكيد أنّ  نتيجة اختبار أحد أعضاء المنتخب الوطني الاسكتلندي، بيلي غيلمور، جاءت إيجابية بكوفيد-19".

وأفاد الاتحاد الاسكتلندي إلى أن غيلمور كان على تواصل مع السلطات الصحية المختصة بعد صدور النتيجة الإيجابية و"سيعزل بيلي نفسه الآن لمدة 10 أيام، وسيغيب بالتالي عن مباراة المجموعة الرابعة ليورو 2020 ضد كرواتيا في هامبدن".

ولم يُطلب من أي عضو آخر في الفريق بعزل نفسه بسبب الاحتكاك بغيلمور في معسكر تمارين المنتخب في ميدلزبره.

وسبق للاعب وسط اسكتلندي آخر وهو جون فليك أن دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام قبل البطولة بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس خلال معسكر تدريبي في إسبانيا.

 

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