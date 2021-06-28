إسبانيا وكرواتيا .. أبرز أرقام المواجهة المثيرة

● شهدت مباراة إسبانيا وكرواتيا تسجيل ثاني أكبر عدد من الأهداف في تاريخ بطولة أوروبا (8 أهداف)، بعد مباراة فرنسا ويوغوسلافيا في نصف نهائي يورو 1960 والتي شهدت فوز يوغوسلافيا 5-4.

● إسبانيا أول منتخب في بطولة أوروبا يسجل 5+ أهداف في مباراتين متتاليتين في تاريخ بطولة أوروبا.

● سجلت كرواتيا 7 أهداف في يورو 2020، أعلى حصيلة تهديفية لها في نسخة واحدة من بطولة أوروبا.

● للمرة الأولى يسجّل 5 لاعبين مختلفين لإسبانيا في مباراة واحدة في بطولة كبرى (كأس العالم + يورو).

● هدف بيدري الذاتي هو أول هدف ذاتي يسجل على بعد 49 ياردة وهو أول هدف ذاتي يسجل من خارج منطقة الجزاء.

● هدف بيدري الذاتي هو الهدف الذاتي الـ9 في يورو 2020، بقدر ما سُجّل في 15 نسخة سابقة مجتمعة (9).

● سجل سيزار أزبليكويتا أول هدف له مع المنتخب في مشاركته الـ27، ليصبح أكبر لاعب يسجل للمنتخب في بطولة أوروبا بعمر 31 عاماً و304 يوماً.

● ميسلاف أورشيتش أول لاعب بديل لكرواتيا يسجل ويصنع لكرواتيا في مباراة واحدة في البطولات الكبرى.

● سجل ألفارو موراتا هدفه الـ5 في بطولة أوروبا، ليعادل أفضل مسجل للمنتخب في البطولة بالتساوي مع فيرناندو توريس.

● بعمر 18 عاماً و215 يوماً، أصبح بيدري أصغر لاعب يشارك أساسياً في مباراة في الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا، متخطياً رقم واين روني (18 عاماً و244 يوماً) مع إنكلترا ضد البرتغال 2004، في المقابل فإن الكرواتي جوسكو جفارديول خامس أصغر لاعب بعمر 19 عاماً و156 يوماً.

