أوكرانيا تقتنص فوزاً ثميناً بعد مباراة مثيرة أمام مقدونيا الشمالية

وفاز منتخب أوكرانيا بصعوبة على مقدونيا الشمالية 2-1 الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن يورو 2020.

وبدت أوكرانيا في طريقها لضمان فوز سهل بعدما تقدمت بثنائية ليارمولينكو وياريمتشوك (29 و34) لكن تذليل الفارق بفضل أليوسكي الذي تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه (57) جعل النتيجة قابلة للتغير حتى اللحظات الأخيرة.

وفشل مالينوفسكي في تأمين فوز أوكرانيا بإهداره ركلة جزاء أيضاً (84).

وصار رصيد أوكرانيا ثلاث نقاط بينما بقيت مقدونيا الشمالية دون رصيد، في المجموعة التي تضم هولندا والنمسا أيضاً.