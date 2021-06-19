أرقام من قمّة البرتغال وألمانيا

وفيما يلي بعض من هذه الأرقام:

- في مباراتها الـ67 في البطولات الكبرى (كأس العالم + يورو)، اهتزت شباك البرتغال بـ4 أهداف للمرة الثانية فقط، بعد خسارتها 0-4 ضد ألمانيا كذلك في كأس العالم 2014.

- أصبحت البرتغال أول حامل لقب لبطولة أوروبا يستقبل 4 أهداف في مباراة واحدة في البطولة.

- استقبلت شباك ألمانيا الهدف الافتتاحي في 3 مباريات متتالية في بطولة أوروبا للمرة الأولى منذ سلسلة 5 مباريات في يورو 1996 ويورو 2000.

- أصبح المنتخب الألماني أول منتخب في بطولة أوروبا يسجل ويستقبل أهدافاً ذاتية في ذات النسخة من البطولة.

- المنتخب البرتغالي أول منتخب أوروبي يستقبل هدفين ذاتيين في مباراة واحدة في بطولة كبرى.

- سُجلت 5 أهداف ذاتية في يورو 2020، أكثر بهدفين من النسخة السابقة، في الواقع هذا اللقاء أول لقاء في بطولة أوروبا يشهد تسجيل هدفين ذاتيين.

- سجل كريستيانو رونالدو هدفه الـ19 في كأس العالم وبطولة أوروبا مجتمعتين، لم يسجل أي لاعب أوروبي أكثر منه في هذه البطولات (19 بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه).

- سجل كريستيانو رونالدو في 14 منتخباً مختلفاً في البطولات الكبرى (كأس العالم + يورو)، أكثر لاعب أوروبي يسجل في منتخبات مختلفة (متساوياً مع يورغن كلينزمان وميروسلاف كلوزه).

- ساهم ديوغو جوتا في إحراز 10 أهداف في 9 مباريات كأساسي بكافة البطولات للبرتغال (سجل 7 صنع 3).

- بعمر 22 عاماً و8 أيام، كاي هافيرتز أصبح أصغر ألماني يسجل في مباراة في بطولة أوروبا، والأصغر في بطولة كبرى منذ توماس مولر ضد أوروغواي في كأس العالم 2010 (20 عاماً و300 يوماً).