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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

أبرز أرقام مواجهة السويد وبولندا

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مواجهة بالغة الإثارة والندية بين السويد وبولندا في ختام مباريات المجموعة الخامسة انتهت بفوز المنتخب الاسكندنافي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، شهدت عدد من الأرقام الهامة نبرزها فيما يلي.

Reuters


● فازت السويد في 10 من آخر 12 مباراة ضد بولندا مقابل تعادل وخسارة، متضمنةً آخر 6 انتصارات على التوالي.

● سجلت بولندا أكثر من هدف في مباراة في بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، في مباراتها الـ14 في البطولة.

● فازت بولندا مرةً واحدة فقط في آخر 10 مباريات بكافة البطولات تعادلت في 4 مباريات وخسرت 5، ولم تفز في آخر 6 بشكل عام، وهي أطول سلسلة للمنتخب منذ 2018.

● سددت بولندا على العارضة والقائمين أكثر من أي منتخب آخر في بطولة أوروبا 2020 (4)، وليفاندوفسكي سدد مرتين منها.

● ايميل فورسبيرغ سجل بعد 81 ثانية، ثاني أسرع هدف في بطولة أوروبا بعد هدف ديميتري كريشنكو لروسيا في مرمى اليونان 2004 بعد 65 ثانية.

● سجل ايميل فورسبيرغ في مباراتين متتاليتين في بطولتين كبيرتين، بعد تسجيله هدفاً واحداً في 9 مباريات قبل ذلك، سجل فورسبيرغ 3 أهداف من 3 تسديدات في يورو 2020.

● سجل روبرت ليفاندوفسكي في مباراتين متتاليتين في بطولتين كبيرتين للمرة الأولى في مسيرته مع المنتخب، ويعتبر أفضل هداف لبولندا في بطولة أوروبا (5 أهداف).

● سجل روبرت ليفاندوفسكي 69 هدفاً لبولندا في كافة البطولات، أكثر بضعف مما سجله بقية زملائه في التشكيلة الحالية المتواجدة في البطولة (34 هدفاً).

يورو 2020 منتخب بولندا المنتخب السويدي بطولة أمم أوروبا إيميل فورسبيرغ
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