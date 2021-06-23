أبرز أرقام مواجهة السويد وبولندا



● فازت السويد في 10 من آخر 12 مباراة ضد بولندا مقابل تعادل وخسارة، متضمنةً آخر 6 انتصارات على التوالي.

● سجلت بولندا أكثر من هدف في مباراة في بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، في مباراتها الـ14 في البطولة.

● فازت بولندا مرةً واحدة فقط في آخر 10 مباريات بكافة البطولات تعادلت في 4 مباريات وخسرت 5، ولم تفز في آخر 6 بشكل عام، وهي أطول سلسلة للمنتخب منذ 2018.

● سددت بولندا على العارضة والقائمين أكثر من أي منتخب آخر في بطولة أوروبا 2020 (4)، وليفاندوفسكي سدد مرتين منها.

● ايميل فورسبيرغ سجل بعد 81 ثانية، ثاني أسرع هدف في بطولة أوروبا بعد هدف ديميتري كريشنكو لروسيا في مرمى اليونان 2004 بعد 65 ثانية.

● سجل ايميل فورسبيرغ في مباراتين متتاليتين في بطولتين كبيرتين، بعد تسجيله هدفاً واحداً في 9 مباريات قبل ذلك، سجل فورسبيرغ 3 أهداف من 3 تسديدات في يورو 2020.

● سجل روبرت ليفاندوفسكي في مباراتين متتاليتين في بطولتين كبيرتين للمرة الأولى في مسيرته مع المنتخب، ويعتبر أفضل هداف لبولندا في بطولة أوروبا (5 أهداف).

● سجل روبرت ليفاندوفسكي 69 هدفاً لبولندا في كافة البطولات، أكثر بضعف مما سجله بقية زملائه في التشكيلة الحالية المتواجدة في البطولة (34 هدفاً).