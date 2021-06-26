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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

أبرز أرقام مواجهة إيطاليا والنمسا الماراثونية

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مواجهة كبرى نجا فيها الأتزوري الإيطالي من فخ النمسا وواصل مسيرته الرائعة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إليكم أبرز أرقام ثاني مواجهات الدور ثمن النهائي.

Reuters


●    فازت ايطاليا في 4 مباريات متتالية في بطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخها، بعد يورو 2000 عندما خسرت في النهائي.

●    خسرت النمسا الـ5 مواجهات ضد ايطاليا في البطولات الكبرى، وسجلت هدفين فقط خلال هذه المواجهات.

●    هذا ثامن لقاء لإيطاليا في بطولة أوروبا يصل للأوقات الإضافية – أكثر من أي منتخب آخر. هدفا اليوم في الأشواط الإضافية أول هدفين في هذه الأشواط.

●    هذا ثاني لقاء في بطولة أوروبا يشهد تسجيل 3 أهداف في الأوقات الإضافية بعد مواجهة فرنسا والبرتغال 1984.

●    بعد تسديدها مرتين فقط على المرمى في الوقت الأصلي، سددت إيطاليا على المرمى 4 مرات في أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي وسجلت خلالها هدفين.

●    هدف ساسا كالادزيتش هو أول هدف تستقبله شباك ايطاليا منذ تشرين الأول / أكتوبر 2020 منهياً سلسلةً من 19 ساعة و28 دقيقة من الحفاظ على نظافة الشباك.

●    بالرغم من لعبه 157 دقيقة في بطولة أوروبا، صنع ماركو فيراتي فرصاً للتسجيل أكثر من أي لاعب آخر لإيطاليا (9)، فقط الويلزي دانييل جيمز صنع أكثر منه في البطولة (10).

●    تحصّل ماركو أرناتوفيتش على بطاقة صفراء بعد دقيقة و32 ثانية، أسرع بطاقة صفراء في يورو 2020.

●    هذا ثاني لقاء في بطولة أوروبا يشهد تسجيل لاعبين بديلين لإيطاليا هدفين بعد 1988 (أليساندرو ألتوبيلي – لويجي دي أغوستيني) ضد الدنمارك.
 

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