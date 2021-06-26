أبرز أرقام مواجهة إيطاليا والنمسا الماراثونية



● فازت ايطاليا في 4 مباريات متتالية في بطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخها، بعد يورو 2000 عندما خسرت في النهائي.

● خسرت النمسا الـ5 مواجهات ضد ايطاليا في البطولات الكبرى، وسجلت هدفين فقط خلال هذه المواجهات.

● هذا ثامن لقاء لإيطاليا في بطولة أوروبا يصل للأوقات الإضافية – أكثر من أي منتخب آخر. هدفا اليوم في الأشواط الإضافية أول هدفين في هذه الأشواط.

● هذا ثاني لقاء في بطولة أوروبا يشهد تسجيل 3 أهداف في الأوقات الإضافية بعد مواجهة فرنسا والبرتغال 1984.

● بعد تسديدها مرتين فقط على المرمى في الوقت الأصلي، سددت إيطاليا على المرمى 4 مرات في أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي وسجلت خلالها هدفين.

● هدف ساسا كالادزيتش هو أول هدف تستقبله شباك ايطاليا منذ تشرين الأول / أكتوبر 2020 منهياً سلسلةً من 19 ساعة و28 دقيقة من الحفاظ على نظافة الشباك.

● بالرغم من لعبه 157 دقيقة في بطولة أوروبا، صنع ماركو فيراتي فرصاً للتسجيل أكثر من أي لاعب آخر لإيطاليا (9)، فقط الويلزي دانييل جيمز صنع أكثر منه في البطولة (10).

● تحصّل ماركو أرناتوفيتش على بطاقة صفراء بعد دقيقة و32 ثانية، أسرع بطاقة صفراء في يورو 2020.

● هذا ثاني لقاء في بطولة أوروبا يشهد تسجيل لاعبين بديلين لإيطاليا هدفين بعد 1988 (أليساندرو ألتوبيلي – لويجي دي أغوستيني) ضد الدنمارك.

