أبرز أرقام مواجهة إنكلترا وجمهورية التشيك



● تأهلت إنكلترا للأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا للمرة الرابعة على التوالي، وتجنّبت الخسارة في دور المجموعات في كل من آخر 3 بطولات.

● تصدرت إنكلترا مجموعتها في بطولة أوروبا للمرة الثالثة في تاريخها، (1996، 2012، 2020). بتسجيلها هدفين فقط، تعتبر أقل المتصدرين تسجيلاً في تاريخ البطولة.

● حافظت إنكلترا على نظافة شباكها في 15 من آخر 19 مباراة بكافة البطولات، مستقبلةً فقط 5 أهداف. وللمرة الثالثة فقط تنهي دور المجموعات دون استقبال أي هدف في بطولة كبرى بعد كأس العالم 1966 ودور المجموعات الثاني في كأس العالم 1982.

● تسديدة توماس بيكهارت في الدقيقة 83 للتشيك، كانت أول تسديدة في الشوط الثاني من المباراة، وهي أطول مدة من الانتظار لأول تسديدة في الشوط الثاني في مباراة في بطولة أوروبا منذ 1980.

● فشلت إنكلترا في التسديد في الشوط الثاني من المباراة للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية. آخر محاولة على المرمى كانت تسديدة هاري كاين في الدقيقة 26 من اللقاء.

● ساهم رحيم ستيرلينغ في إحراز 20 هدفاً في آخر 19 مباراة مع المنتخب (سجل 14 صنع 6)، وفاز في جميع المباريات الـ12 التي سجل فيها مع المنتخب.

● باستثناء الفوز بركلات الترجيح، حقق غاريث ساوثغيت فوزه الخامس كمدرب للمنتخب الإنكليزي في بطولة كبرى، فقط السير ألف رامسي (8) وسفين غوران ايريكسون (7) فازا في مباريات في بطولة كبرى مع إنكلترا أكثر منه.

