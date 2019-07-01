وتنازلت أوساكا عن المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لصالح الأسترالية أشلي بارتي المتوجة ببطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي.

وقالت الفائزة بعد المباراة مباشرة "قمت بعمل جيد وكنت أقاتل بشكل رائع. كان الأمر مدهشًا".

ولم تبلغ أوساكا أي مباراة نهائية منذ تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ولم تجد أي جواب بشأن هذا الموضوع بقولها إلى الصحافيين ثمة أسئلة تقومون بطرحها لا أجد لها أجوبة".

واعتبرت بوتينتسيفا بأنها بدأت تتأقلم تدريجياً مع الملاعب العشبية لكنها لا زالت تعتقد بأن الملاعب الترابية هي الأنسب لأدائها".

أما أوساكا فقطعت مؤتمرها الصحافي بقولها "هل أستطيع المغادرة؟ أشعر بأني سأبكي".

وكانت أوساكا اعتبرت بأن تنازلها عن المركز الأول عالمياً أزال عن كاهلها ضغوطات كثيرة لكن ذلك لم يظهر إطلاقاً في مباراة مع منافستها الكازاخستانية.