وهو اللقب الأوّل هذا الموسم للإسبانية (25 عاماً والمصنفة 19 عالمياً)، والسابع في مسيرتها، منها بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عام 2016.

في المقابل خاضت أزارينكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، والـ 67 حالياً، مباراتها النهائية الأولى منذ ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ أن أنجبت ابنها ليو في كانون الاوّل/ديسمبر 2016.

واستهلت اللاعبة البيلاروسية (29 عاماً) عودتها إلى الملاعب بفوزها بلقب دورة أكابولكو المكسيكية في فئة الزوجي مع الصينية تشينغ سيساي في آذار/ مارس الماضي.

ودفعت أزارينكا في نهائي مونتيري ثمن الجهود التي بذلتها السبت في الدور نصف النهائي لإقصاء الألمانية أنجليك كيربر، الخامسة عالمياً، بثلاث مجموعات 6-4 و4-6 و6-1.