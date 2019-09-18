

أوساكا صاحبة الأرض والمصنّفة الرّابعة عالميّا والأولى في البطولة وجدت صعوبة في المجموعة الأولى، لتنتزعها بسبعة أشواط لخمسة قبل أن تظفر بالمجموعة الثانية بستّة أشواط لثلاثة لتضمن بطاقة دور الثمانية.

كما تأهلت المصنّفة الخامسة عشرة عالميّا الألمانية أنجيليك كيربر لربع النهائيّ بفوزها على الأميركيّة نيكول غيبس بمجموعتين دون رد.

كيربير المصنّفة الرّابعة في البطولة تمكنت من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين ثمّ واصلت على ذات المنوال في المجموعة الثانية لتظفر بها بستة أشواط لأربعة.

كيربر ستواجه في ربع النهائي الأميركية ماديسون كيز التي تغلبت بدورها على الكازاخّية زارينا دياز بمجموعتين لواحدة إذ فازت الأخيرة بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة قبل أن تظفر كيز بالمجموعتين الثانية والثالثة بستّة أشواط لصفر وستّة أشواط لأربعة.

