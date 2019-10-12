واطسون تعود للواجهة وتتأهل إلى نهائي تيانجين

ورغم أنّها لعبت لأكثر من ثلاث ساعات قبل فوزها على ماغدا لينيت أمس الجمعة لم تظهر واطسون أيّ علامات على الإرهاق وكسرت الإرسال مرتين لتحسم المجموعة الأولى خلال 25 دقيقة.

وتقدمت واطسون 4-2 في المجموعة الثانية قبل أن تحسم الفوز لتبلغ المباراة النهائية أمام السويدية ريبيكا بيترسون غداً الأحد.

وتعافت بيترسون المصنفة 59 عالمياً من خسارة المجموعة الأولى أمام التونسية أنس جابر قبل أن تفوز 0-6 و6-4 و7-5 في قبل النهائي.

وقالت واطسون (27 عاماً) "هذه أول مرة لي في تيانجين لذا فإنها تجربة أولى رائعة بالنسبة لي".

وأضافت "أتطلع لخوض النهائي وأتمنى أن ألعب كما لعبت اليوم".