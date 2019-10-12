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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

واطسون تعود للواجهة وتتأهل إلى نهائي تيانجين

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تأهلت البريطانية هيذر واطسون إلى أول نهائي لها ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات خلال أكثر من ثلاث سنوات بعد تغلبها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-1 و6-4 ببطولة تيانجين المفتوحة اليوم السبت.

AFP

ورغم أنّها لعبت لأكثر من ثلاث ساعات قبل فوزها على ماغدا لينيت أمس الجمعة لم تظهر واطسون أيّ علامات على الإرهاق وكسرت الإرسال مرتين لتحسم المجموعة الأولى خلال 25 دقيقة.  

وتقدمت واطسون 4-2 في المجموعة الثانية قبل أن تحسم الفوز لتبلغ المباراة النهائية أمام السويدية ريبيكا بيترسون غداً الأحد.  

وتعافت بيترسون المصنفة 59 عالمياً من خسارة المجموعة الأولى أمام التونسية أنس جابر قبل أن تفوز 0-6 و6-4 و7-5 في قبل النهائي.  

وقالت واطسون (27 عاماً) "هذه أول مرة لي في تيانجين لذا فإنها تجربة أولى رائعة بالنسبة لي".  

وأضافت "أتطلع لخوض النهائي وأتمنى أن ألعب كما لعبت اليوم".  

هيثر واطسون
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