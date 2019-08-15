هاليب تودع وبارتي إلى ربع نهائي سينسيناتي

كانت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة رابعة والمتوجة منتصف الشهر الماضي بلقبها الكبير الثاني بإحرازها بطولة ويمبلدون، أبرز ضحايا الدور الثالث بخسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز السادسة عشرة 1-6 و6-3 و5-7 في دورة دورة سينسيناتي الأميركية.

وخلافا للموسم الماضي الذي وصلت فيه الى نهائي دورة سينسيناتي قبل أن تخسر أمام الهولندية كيكي برتنز، ستبدأ هاليب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، رابعة بطولات الغراند سلام، بخوضها أربع مباريات فقط منذ تتويجها بطلة لويمبلدون في 13 تموز/يوليو، وهي اثنتان في دورة تورونتو الأسبوع الماضي حيث انسحبت من الدور ربع النهائي، ومثلهما في سيسنسيناتي.

ومن جهتها، أبقت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة اولى على حظوظها باستعادة صدارة تصنيف المحترفات التي تنازلت عنها الإثنين لصالح اليابانية ناومي أوساكا وذلك بتأهلها الى ربع النهائي بعد فوزها على الاستونية انيت كونتافيت بصعوبة 4-6 و7-5 و7-5.

وتحتاج بارتي الى بلوغ نهائي سينسيناتي، إحدى دورات الـ"بريميير" الخمس للسيدات، لتستعيد الصدارة العالمية من أوساكا التي بلغت أيضا ربع النهائي بفوز حاملة لقب فلاشينغ ميدوز وأستراليا المفتوحة على التايوانية هسيه سو-واي 7-6 (7-3) و5-7 و6-2.

وقالت بارتي المتوجة في بطولة رولان غاروس الكبرى هذا العام "مفتاح الفوز كان القتال والصمود هناك. اردت القتال الى الحد الاقصى".

تابعت "وثقت بنفسي وبتحركي. اردت فقط فرصة اللعب اكبر كم من المباريات هذا الموسم".

وحققت بارتي الفوز بعد تخطيها الروسية ماريا شارابوفا حاملة لقب 5 بطولات كبرى في الدور الثاني.

فبعد خسارتها المجموعة الاولى، قاتلت بارتي في الثانية، وتبادلت كسر الارسال مع كونتافيت لتحسم المباراة الماراثونية. وتلتقي في ربع النهائي اليونانية ماريا ساكاري التي اقصت البيلاروسية ارينا سابالينكا التاسعة 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

أما أوساكا التي تخوض هذه الدورة للمرة الأولى بعدما فشلت في تجاوز التصفيات عام 2016، فتتواجه في ربع النهائي مع الأميركية صوفيا كينين التي أقصت بدورها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة بالفوز عليها 6-3 و7-6 (7-3).

وبلغت ربع النهائي ايضا التشيكية كارلوينا بليشكوفا الثالثة والفائزة على السويدية ريبيكا بيترسون 7-5 و6-4. كما تأهلت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-3 و6-3.