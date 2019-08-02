هاليب تقرّر المشاركة في دورة أديلايد

وستحل بطولة أديلايد، التي تتضمن منافسات للرجال والسيدات، محل بطولة سيدني الدولية التي استبعدت من أجندة البطولات لإفساح المجال أمام كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس في يناير/كانون الثاني الماضي أن سيدني ستستضيف أدوار خروج المغلوب والنهائي من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين بينما ستستضيف برزبين وبيرث الأدوار الأولى مع استبعاد أديلايد.

وقالت هاليب المصنفة الرابعة عالميا إن قرار مشاركتها في أول بطولة للسيدات في جنوب أستراليا، التي ستقام بين 12 و18 يناير 2020، كان سهلا بسبب ولعها بالمدينة.

وأضافت اللاعبة الرومانية "عندما سمعت عن البطولة لأول مرة قلت سأشارك فيها بالتأكيد. أريد العودة إلى أديلايد لأني أحبها كثيرا. لدي ذكريات رائعة هناك. الناس هناك يبعثون على الراحة".



وستجرى بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في العام، في ملبورن بين 20 يناير والثاني من فبراير 2020.

