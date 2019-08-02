العربية
English
Français
ميركاتو
بطولات رابطة التنس للمحترفات

هاليب تقرّر المشاركة في دورة أديلايد

من قبل

قال منظمون اليوم الجمعة إن سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون ستشارك في النسخة الافتتاحية من بطولة أديلايد الدولية للتنس قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.

Reuters

وستحل بطولة أديلايد، التي تتضمن منافسات للرجال والسيدات، محل بطولة سيدني الدولية التي استبعدت من أجندة البطولات لإفساح المجال أمام كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال.  

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس في يناير/كانون الثاني الماضي أن سيدني ستستضيف أدوار خروج المغلوب والنهائي من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين بينما ستستضيف برزبين وبيرث الأدوار الأولى مع استبعاد أديلايد.  

وقالت هاليب المصنفة الرابعة عالميا إن قرار مشاركتها في أول بطولة للسيدات في جنوب أستراليا، التي ستقام بين 12 و18 يناير 2020، كان سهلا بسبب ولعها بالمدينة.  

وأضافت اللاعبة الرومانية "عندما سمعت عن البطولة لأول مرة قلت سأشارك فيها بالتأكيد. أريد العودة إلى أديلايد لأني أحبها كثيرا. لدي ذكريات رائعة هناك. الناس هناك يبعثون على الراحة".
 
وستجرى بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في العام، في ملبورن بين 20 يناير والثاني من فبراير 2020.   
 

سيمونا هاليب
السابق سفيتولينا تعبر بيسر إلى ربع نه
اقرأ
سفيتولينا تعبر بيسر إلى ربع نهائي دورة "سان خوسيه"
التالي أزارينكا تغادر منافسات بطولة "
اقرأ
أزارينكا تغادر منافسات بطولة "سان خوسيه"