هاليب إلى نهائي مدريد

وبحال إحرازها اللقب الثالث في مدريد، ستعود الرومانية إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات، على حساب اليابانية ناومي أوساكا التي خسرت في ربع النهائي أمام بنسيتش تحديدا.

وكانت بنسيتش، المصنفة ثامنة عشرة، تفوقت في آخر مباراتين على هاليب من بينهما ربع النهائي في دبي في شباط/فبراير الماضي.

وتلتقي هاليب، حاملة لقب رولان غاروس، في النهائي مع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز والهولندية كيكي برتنز.

وكانت هاليب (27 عاما) تصدرت التصنيف العالمي للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وقد احتلت الصدارة بمجموع 64 أسبوعا على فترتين خرقتهما الدنماركية كارولاين فوزنياكي مطلع 2018.

من جهتها، تصدرت أوساكا التصنيف في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

