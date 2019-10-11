غوف إلى نصف النهائي الأول على الصعيد الاحترافي

بلغت الأميركية الشابة كوري "كوكو" غوف نصف النهائي الأول لها في دورات رابطة المحترفات لكرة المضرب، وذلك بإقصائها الهولندية كيكي برتنز المصنفة أولى بعد الفوز عليها 7-6 (7-1) و6-4 الجمعة في دورة لينتس النمسوية.

وحققت الأميركية البالغة 15 عاما فقط ثلاثة إنجازات في نفس الوقت، إذ سجلت فوزها الأول على إحدى اللاعبات المصنفات بين العشر الأوليات بإقصائها برتنز الثامنة عالميا، وأصبحت أصغر لاعبة تصل إلى نصف النهائي في دورات المحترفات منذ 2004 حين توجت التشيكية نيكو فايديسوفا بلقب طشقند، إلى جانب وصولها إلى المربع الذهبي لأحدى دورات رابطة المحترفات للمرة الأولى في مسيرتها.

وأكدت غوف التي كادت ألا تشارك في هذه الدورة بعد خسارتها في الدور الأخير من التصفيات قبل أن يدرج اسمها في القرعة الرئيسية كـ"خاسرة محظوظة" نتيجة انسحاب اليونانية ماريا ساكاري بسبب الإصابة، أن ما حققته في بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز بوصولها إلى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، كان بداية مشوارها التصاعدي على الصعيد الاحترافي.

وتخوض غوف مشاركتها الخامسة هذا الموسم في دورات المحترفات، وستنتقل الأسبوع المقبل الذي سيشهد صعودها في ترتيب المحترفات 10 مراكز لتصبح المئة عالميا، إلى لوكسمبورغ من أجل أن تختتم موسمها.

وتأمل غوف في أن تواصل مغامرتها والتأهل إلى أول نهائي في مسيرتها حين تلتقي في دور الأربعة الألمانية أندريا بتكوفيتش التي بلغت نصف النهائي الأول لها في 2019 بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-4 و6-1.

وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين وصيفة العام الماضي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة ثامنة واللاتفية يلينا أوستابنكو، وذلك بفوز الأولى على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-4، والثانية عل الكازخستانية إيلينا ريباكينا 7-5 و6-1.

وكان لقب الموسم الماضي من نصيب الإيطالية كاميلا جورجي على حساب ألكسندروفا، إلا أنها غابت عن نسخة هذا العام.