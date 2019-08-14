سيمونا هاليب تعود من بعيد لتبلغ الدور الثالث

وتمكنت حاملة لقب بطولة ويمبلدون من كسر إرسال منافستها في الشوط ما قبل الأخير من المجموعة الثالثة لتبلغ الدور الثالث من البطولة بعد مباراة دامت ساعتين.

وحلّت هاليب (27 عامًا) والمصنفة رابعة عالميًا وصيفة للبطولة في ثلاث مناسبات آخرها العام الماضي في النهائي الذي خسرته أمام الهولندية كيكي برتنز.

وتلتقي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة 2018 في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع الأميركية ماديسون كيز مع الروسية داريا كاساتكينا.

وكانت هاليب خرجت مصابة من مباراتها في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي ضد التشيكية ماري بوزكوفا.

وقالت هاليب بعد اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة جدًا جدًا. قدمت (ايكاترينا) أداءً جيدًا وسددت الكرات بشكل قوي."

وتابعت: "كان من الصعب بالنسبة لي على الصعيد الذهني العودة الى المنافسة بعدما لعبت وأنا مصابة الاسبوع الفائت. لكنني لم أشعر بالألم، احتجت لبعض الوقت للدخول في اجواء اللقاء."

وفي النتائج الأخرى، أقصت المصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي نظيرتها الروسية ماريا شارابوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة جمعت بين لاعبتين تصدرتا تصنيف المحترفات سابقا.

وتغلبت حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة على الفائزة بالبطولات الاربع الكبرى في خمس مناسبات وحاملة لقب سينسيناتي لعام 2011 للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما أقصتها أيضًا من بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وتلتقي بارتي في الدور الثالث الفائزة من المواجهة التي ستجمع البولندية ايغا سفياتك والاستونية انيت كونتافيت.

وبلغت المصنفة تاسعة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بدورها، الدور المقبل بتغلبها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-4، 6-1.

رجال

أما في منافسات الرجال، خرج المصنف السادس الياباني كي نيشيكوري على يد مواطنه الأقل شهرة منه يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب عليه بنتيجة 7-6 (7/2) و6-4.

فيما بلغ الفرنسي ريشارد غاسكيه، الذي أقصى الاسكتلندي العائد من الإصابة اندي موراي في الدور الأول، الارجنتيني فيديريكو ديلبونيس بنتيجة 7-5، 7-6 (7/1).

أما الاسترالي اليكس دي مينور فبلغ الدور الثالث بتفوقه على الامريكي ريلي اوبيلكا 7-6 (7/3)، 6-4.