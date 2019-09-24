دورة ووهان: هاليب تتطلع لختام موسمها بشكل جيد

وتخطت هاليب، المصنفة رابعة، التشيكية باربورا ستريتسوفا 6-3 و6-2 في الدور الثاني من الدورة المدرجة ضمن بطولات البريميير الخمس الكبرى للسيدات، علماً بأنها أعفيت من خوض الدور الأول كغيرها من المصنفات الثماني الأوليات.

وكانت هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أقصيت باكراً من الدور الافتتاحي في ثلاث من مشاركاتها الخمس الأخيرة، بينها آخر موسمين،، لكنها تفوقت على ستريتسوفا لتبلغ دور الـ16.

وضربت موعداً في دور الـ16 مع الكازاخستانية إيلينا ربياكينا الفائزة على التونسية أنس جابر 6-1 و6-7 (3-7) و6-2.

وتأمل هاليب، المصنفة سادسة عالمياً والمرشحة بقوّة لخوض البطولة الختامية للمحترفات في شنزن الصينية، في إنهاء الموسم الثالث توالياً في صدارة اللاعبات المحترفات.

وقالت الرومانية "التوقعات صعبة جداً، جداً بصراحة بعد التتويج في ويمبلدون. كنت مرتاحة قليلاً بالنسبة الى النتائج. لكني لا أزال متحفزة. أعمل بجهد".

تابعت "في هذه الفترة أريد أن أكون أفضل ببساطة، لأنه في كل سنة أعد نفسي بالتحسن ولا أنجح لأسباب متنوعة. الآن أشعر بصحة جيدة، بالحافز وبرشاقة بدنية. أريد أن أخرج وأفوز في كل مباراة أخوضها".

وكانت هاليب أعلنت أخيراً أنها ستتعاون مجدداً مع المدرب دارين كايهل بدءاً من العام 2020، آملة في تحقيق نتائج إيجابية إضافية مع الأسترالي الذي ساعدها في إحراز باكورة القابها ضمن البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية 2018.

أضافت "سعيدة جداً وواثقة بتحقيق المزيد من الأمور الجيدة العام المقبل".

وتفوقت هاليب على ستريتسوفا في 85 دقيقة الثلاثاء، مستفيدة من 30 خطأ مباشرا لخصمتها.

كما بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة دور الـ16 بفوزها على الإسبانية غاربينيي موروغوسا 7-5 و6-2، لتلتقي الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا.