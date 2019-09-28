دورة ووهان: البيلاروسية سابالينكا تحتفظ باللقب

وأحرزت البيلاروسية البالغة من العمر 21 عاما والمصنفة 14 عالميا، لقب الدورة الصينية للموسم الثاني تواليا، ورفعت كأس الدورة الثانية لها هذا الموسم بعد دورة شينزين الصينية أيضا في كانون الثاني/يناير.

وأتى لقب شينزين على حساب ريسك أيضا، وفي ثلاث مجموعات.

كما رفعت البيلاروسية الشابة رصيدها من الألقاب في مسيرتها الاحترافية إلى أربعة، بعدما فازت أيضا العام الماضي بدورة نيو هايفن الأميركية.

وقالت سابالينكا "لا أصدق أنني تمكنت من الدفاع عن هذا اللقب. لم أكن لأتخيل أنني سأتمكن من تحقيق ذلك. حاليا أنا سعيدة".

وتابعت "هذا يعني لي الكثير. هذا العام كان صعبا على الجميع. كنت قلقة من عدم قدرتي على الدفاع عن هذا اللقب".

وباتت سابالينكا أول لاعبة تحرز مرتين تواليا لقب دورة ووهان التي انطلقت عام 2014، وذلك بعد فوزها على منافستها المصنفة 35 عالميا.



