دورة لوكسمبورغ: غوف تودّع من الدور الأول

وبرزت غوف في منافسات كرة المضرب هذا العام لاسيما في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، بوصولها إلى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا. وتوجت أداءها اللافت بتغلبها الأحد في نهائي دورة لينتس النمساوية على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2، لتتوج بأول لقب في مسيرتها الاحترافية، عن عمر 15 عاما وسبعة أشهر.

وأتاح اللقب لغوف التقدم 39 مركزا في تصنيف المحترفات الصادر الإثنين، لتحتل المركز 71 عالميا.

لكن الأميركية اليافعة لم تتمكن من البناء على الانجاز الذي حققته في نهاية الأسبوع، إذ سقطت في المحطة الأولى لدورة لوكسمبورغ أمام بلينكوفا المصنفة 66 عالميا.

وأتت المباراة التي امتدت 59 دقيقة، متقاربة في مجموعتها الأولى، وأنهتها الروسية لصالحها بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس، بينما تمكنت غوف من كسر الإرسال في الرابع.

لكن الأميركية انهارت بشكل كبير بعد ذلك، وخسرت كل الأشواط على إرسالها في المجموعة الثانية التي امتدت لنحو 22 دقيقة فقط.

وقالت الروسية بعد المباراة في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات "أنا سعيدة جدا بأدائي (...) لم أرتكب العديد من الأخطاء واعتمدت التكتيكات الصحيحة. كنت هادئة وقدمت أداء جيدا".

ووجهت بلينكوفا (21 عاما) التحية إلى منافستها، معتبرة أنها "لاعبة كبيرة وكنت أعرف أنها آتية من فوز بلقب دورة للمحترفات، لذا كنت مستعدة".

