دورة بكين: بارتي تعبر وموراي يغادر

وضربت بارتي موعدًا مع المصنفة ثامنة الهولندية كيكي برتنز التي أقصت بدورها الأوكرانية المصنفة ثالثة إيلينا سفيتولينا.

واحتاجت بارتي إلى 128 دقيقة لقلب خسارتها المجموعة الاولى أمام كفيتوفا السابعة 4-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-3.

وقالت بارتي (23 عامًا) بعد اللقاء "برأيي الشخصي، كانت هذه من أفضل المباريات على المستوى الفني التي لعبتها هذا العام (...) تملك بترا القدرة على استخراج الأفضل مني دائمًا".

وتابعت "قدمت كلتانا مستوى مذهلا. بغض النظر عن هوية الفائزة أو الخاسرة، نظرتي ومشاعري تجاه المباراة كانت ستكون ذاتها".

ووجدت بارتي، بطلة رولان غاروس هذا العام، نفسها تحت الضغط مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة حيث كسرت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، إرسالها في الشوط الأول، لكن الأسترالية ردت التحية مباشرة في الشوط الثاني قبل أن تفعلها مجددا في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 وتنهيها في صالحها 6-3.

وهو الفوز الثاني لبارتي على كفيتوفا في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

في المباراة الاخرى، حققت برتنز الفوز على حساب سفيتولينا بنتيجة 7-6(6/8) و6-2 في غضون ساعة و44 دقيقة.

نجحت الهولندية بكسر إرسال الاوكرانية في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن ترد عليها الاخيرة في السابع لتحتكم اللاعبتان الى شوط كسر التعادل.

وكادت أن تخسر برتنز تقدمها 4-0 بعد أن نجحت سفيتولينا في معادلة الارقام 5-5، الا أن الهولندية تمالكت نفسها وحسمته لصالحها قبل أن تفرض هيمنتها على المجموعة الثانية.

وتلتقي برتنز (27 عامًا) في المربع الذهبي مع بارتي علمًا أن الأخيرة تفوقت عليها في المباريات الأربع جميعها التي جمعتهما.

من جهة أخرى، بلغت الدنماركية كارولاين فوزنياكي أيضًا الدور نصف النهائي بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا بنتيجة 6-3 و7-6 (5/7).

ورغم تقدم كاساتكينا 3-صفر في المجموعة الثانية، الا أن فوزنياكي حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة 2018 نجحت في العودة قبل أن تحسم شوط كسر التعادل لصالحها.

وتتلقي المصنفة أولى عالميًا سابقًا في المربع الذهبي مع الكندية بيانا أندريسكو أو اليابانية ناومي أوساكا.

موراي سعيد رغم الخروج

في منافاست الرجال، حيث تعتبر هذه الدورة أقل أهمية كونها تمنح الفائز 500 نقطة، أقصى النمساوي دومينيك تيم المصنف خامس عالميًا نظيره البريطاني أندي موراي من الدور ربع النهائي بفوزه بنتيجة 6-2 و7-6 (3/7).

إلا أن موراي، العائد الى المنافسات الفردية في آب/أغسطس الفائت بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك مطلع العام، كان سعيدًا بالتقدم الذي أحرزه.

وقال الاسكتلندي (32 عامًا) الذي تراجع الى المركز 503 عالميًا "أعتقد أنه (هذا الاسبوع) كان الافضل لي ربما لناحية الاداء منذ عودتي (...) لعبت ثلاث مباريات في أربعة أيام وهذا عدد كبير".

وتابع الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام "أتحسن تدريجيا، هذا الاسبوع كان أفضل من الذي سبقه وآمل أن يكون الاسبوع المقبل أفضل من هذا".

ويلعب تيم المصنف أول في البطولة في المربع الذهبي مع الروسي كارن خاتشانوف الذي أقصى الايطالي فابيو فونيني 6-3، 3-6 و6-1.

كما وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابع عالميا الدور ذاته بفوزه على الاميركي جون ايسنر المصنف 19 بنتيجة 7-6 (3/7) و6-3.

ويلتقي تسيتسيباس (21 عامًا) تاليا مع الالماني ألكسندر زفيريف المصنف سادس أو الاميركي سام كويري.