دورة بكين: بارتي تعبر عقبة كفيتوفا وتصطدم ببرتنز

وضربت بارتي موعدًا مع المصنفة ثامنة الهولندية كيكي برتنز التي أقصت بدورها الأوكرانية المصنفة ثالثة إيلينا سفيتولينا.

واحتاجت بارتي إلى 128 دقيقة لقلب خسارتها المجموعة الاولى أمام كفيتوفا السابعة 4-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-3.

وقالت بارتي (23 عامًا) بعد اللقاء "برأيي الشخصي، كانت هذه من أفضل المباريات على المستوى الفني التي لعبتها هذا العام (...) تملك بترا القدرة على استخراج الأفضل مني دائمًا".

وتابعت "قدمت كلتانا مستوى مذهلا. بغض النظر عن هوية الفائزة أو الخاسرة، نظرتي ومشاعري تجاه المباراة كانت ستكون ذاتها".

ووجدت بارتي، بطلة رولان غاروس هذا العام، نفسها تحت الضغط مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة حيث كسرت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، إرسالها في الشوط الأول، لكن الأسترالية ردت التحية مباشرة في الشوط الثاني قبل أن تفعلها مجددا في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 وتنهيها في صالحها 6-3.

وهو الفوز الثاني لبارتي على كفيتوفا في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

في المباراة الاخرى، حققت برتنز الفوز على حساب سفيتولينا بنتيجة 7-6(6/8) و6-2 في غضون ساعة و44 دقيقة.

نجحت الهولندية بكسر إرسال الاوكرانية في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن ترد عليها الاخيرة في السابع لتحتكم اللاعبتان الى شوط كسر التعادل.

وكادت أن تخسر برتنز تقدمها 4-0 بعد أن نجحت سفيتولينا في معادلة الارقام 5-5، الا أن الهولندية تمالكت نفسها وحسمته لصالحها قبل أن تفرض هيمنتها على المجموعة الثانية.

وتلتقي برتنز (27 عامًا) في المربع الذهبي مع بارتي علمًا أن الأخيرة تفوقت عليها في المباريات الأربع جميعها التي جمعتهما.