تصنيف المحترفات: بنسيتش سابعة وأوستابنكو تتقدم

ولم يطرأ أي تعديل على ترتيب الثلاث الأوليات، فاحتفظت الأسترالية آشلي بارتي بالصدارة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا واليابانية ناومي أوساكا.

وحققت بنسيتش في موسكو لقبها الثاني هذا العام، بعد أول في دورة دبي في شباط/ فبراير الماضي، كما عادلت باحتلالها للمركز السابع عالمياً أفضل ترتيب في مسيرتها والذي احتلته في شباط/فبراير 2016.

وعادت أوستابنكو بطلة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عام 2017 إلى سكة الإنتصارات بفوزها بدورة لوكسمبورغ الأحد، وهو لقبها الأول منذ أكثر من عامين، وتحديداً منذ أيلول/سبتمبر 2017 حين توجت بطلة لدورة سيول، ما سمح لها بالتقدم 19 مركزاً لتصبح الـ 44 عالمياً.

وكان سبق لأوستابنكو أن احتلت المركز الخامس عالمياً في آذار/مارس 2018.

بالمقابل تقدمت كل من الكندية بيانكا أندرييسكو والرومانية سيمونا هاليب والتشيكية بترا كفيتوفا مرتبة واحدة، في حين تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أربعة مراكز لتصبح ثامنة والهولندية كيكي برتنز مركزين.



في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 6476 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5315

3- اليابانية ناومي أوساكا 5246

4- الكندية بيانكا أندرييسكو 5041

5- الرومانية سيمونا هاليب 4962

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4401

7- السويسرية بيليندا بنسيتش 4120

8- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3995

9- الأميركية سيرينا وليامس 3935

10-الهولندية كيكي برتنز 3870