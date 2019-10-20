بنسيتس ترفع لقب دورة موسكو

وكانت السويسرية (22 عاما ومصنفة عاشرة عالميا)، قد انتزعت السبت البطاقة الأخيرة المؤهلة الى بطولة الماسترز الختامية للموسم المخصصة لأفضل ثماني لاعبات هذا العام، بفوزها في نصف النهائي على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

ورفعت بنسيتش في موسكو الكأس الثانية لها هذا العام بعد دورة دبي، وأحرزت اللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية.

وتمكنت السويسرية من قلب تأخرها بمجموعة، الى فوز بفضل انتزاعها 12 شوطا من الأشواط الـ14 الأخيرة.

وقالت بنسيتش "شعوري لا يصدق حاليا. ما زلت غير قادرة على التصديق (...) خضت المباراة من دون ضغوط. كنت سعيدة أمس ببلوغ بطولة شينزين"، في إشارة الى بطولة الماسترز التي تستضيفها المدينة الصينية بين بين 27 تشرين الأول/أكتوبر والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

في المقابل، فشلت بافليوتشنكوفا المصنفة 40 عالميا، في التتويج بالدورة المقامة في بلادها للمرة الثانية في مسيرتها بعد عام 2014، علما بأنها بلغت النهائي أيضا في العام 2015.