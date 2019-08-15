بارتي إلى ربع نهائي سينسيناتي

وبفوزها لا تزال بارتي على طريق استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات من اليابانية ناومي اوساكا التي تسلقت الترتيب الأسبوع الماضي. وتحتاج بارتي بلوغ نهائي الدورة لتستعيد الصدارة العالمية.

قالت بارتي المتوجة في بطولة رولان غاروس الكبرى هذا العام "مفتاح الفوز كان القتال والصمود هناك. أردت القتال إلى الحد الأقصى".

تابعت "وثقت بنفسي وبتحركي. أردت فقط اللعب أكبر كم من المباريات هذا الموسم".

وحققت بارتي الفوز بعد تخطيها الروسية ماريا شارابوفا حاملة لقب 5 بطولات كبرى في الدور الثاني.

فبعد خسارتها المجموعة الأولى، قاتلت بارتي في الثانية، وتبادلت كسر الإرسال مع كونتافيت لتحسم المباراة الماراثونية.

وتلتقي في ربع النهائي اليونانية ماريا ساكاري التي أقصت البيلاروسية ارينا سابالينكا التاسعة 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

كما تأهلت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-3 و6-3.