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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولات رابطة التنس للمحترفات

بارتي إلى ربع نهائي سينسيناتي

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تخطت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى الاستونية انيت كونتافيت بصعوبة 4-6 و7-5 و7-5، لتبلغ الخميس ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية.

Reuters

وبفوزها لا تزال بارتي على طريق استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات من اليابانية ناومي اوساكا التي تسلقت الترتيب الأسبوع الماضي. وتحتاج بارتي بلوغ نهائي الدورة لتستعيد الصدارة العالمية.

قالت بارتي المتوجة في بطولة رولان غاروس الكبرى هذا العام "مفتاح الفوز كان القتال والصمود هناك. أردت القتال إلى الحد الأقصى".
تابعت "وثقت بنفسي وبتحركي. أردت فقط اللعب أكبر كم من المباريات هذا الموسم".

وحققت بارتي الفوز بعد تخطيها الروسية ماريا شارابوفا حاملة لقب 5 بطولات كبرى في الدور الثاني.

فبعد خسارتها المجموعة الأولى، قاتلت بارتي في الثانية، وتبادلت كسر الإرسال مع كونتافيت لتحسم المباراة الماراثونية.

وتلتقي في ربع النهائي اليونانية ماريا ساكاري التي أقصت البيلاروسية ارينا سابالينكا التاسعة 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

كما تأهلت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-3 و6-3.

آشلي بارتي
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