اليافعة غوف إلى أول نهائي في دورات المحترفات

وتبحث اللاعبة البالغة 15 عاما عن لقبها الاول الاحد، عندما تواجه الفائزة بين اللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة رولان غاروس 2017 والروسية ايكاتيرينا الكسندروفا المصنفة ثامنة.

واصبحت غوف التي اقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة اولى من ربع النهائي، اصغر لاعبة تبلغ نهائي احدى دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي احرزت لقب دورة طشقند الاوزبكستانية في عام 2004.

وكادت غوف ألا تشارك في هذه الدورة بعد خسارتها في الدور الأخير من التصفيات، قبل أن يدرج اسمها في القرعة الرئيسية كـ"خاسرة محظوظة" نتيجة انسحاب اليونانية ماريا ساكاري بسبب الإصابة.

وكانت غوف قد خطفت الانظار في بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الاميركية بوصولها الى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا.

قالت غوف المصنفة 110 عالميا في الوقت الراهن "بالتأكيد هذا غير واقعي. أول نهائي لي في دورات المحترفات. لينتس هي مكاني المميز".

تابعت بعد حسمها المباراة في 92 دقيقة "هذا جنوني. اعتقدت اني ودعت (الدورة) في التصفيات، لكن ها أنا هنا. كانت احدى المباريات الاعلى مستوى التي خضتها في مسيرتي. ضربت أندريا الكثير من الكرات الناجحة وفرضت ضغطا علي".

يذكر ان اصغر متوجة بلقب احدى دورات المحترفات هي الاميركية ترايسي أوستن، المتوجة مرتين بلقب فلاشينغ ميدوز، وذلك بعمر الرابعة عشرة في بورتلاند عام 1977.

أردفت المتأهلة الى المباراة النهائية "كنت أقاتل على كل كرة، حتى على كرات كسر الارسال، حاولت ايصال الارسال وادفعها لخوض نقطة (مكتملة)".

وتخوض غوف مشاركتها الخامسة هذا الموسم في دورات المحترفات، وستنتقل الأسبوع المقبل الذي سيشهد صعودها ضمن نادي المئة عالميا، الى لوكسمبورغ من أجل أن تختتم موسمها.