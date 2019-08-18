الأميركية كيز تحرز لقب سينسيناتي

وفازت الأميركية المصنفة الثامنة عشرة عالمياً باللقب الخامس في مسيرتها على منافستها الروسية المخضرمة كوزنيتسوفا (34 عاماً) المصنفة 153 عالمياً والتي حققت مفجأة في نصف النهائي بإخراجها الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الثانية.

وهي المرة الثانية التي تفوز فيها كيز هذا العام بلقب يقام على أرض بلادها، إذ يأتي تتويجها بلقب سينسيناتي ليضاف إلى لقبها في بطولة تشارلستون عندما تغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت كيز: "لو قال لي (أعضاء) فريقي منذ أسبوع أنني سأكون هنا (أتوج بلقب سينسيناتي) لكنت ضحكت في وجوههم".

وستعود كيز (24 عاماً) إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات الاثنين مع اقتراب موعد بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 آب/أغسطس الجاري.